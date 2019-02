So seht ihr die Präsentation des Samsung Galaxy S10 live

Das Warten auf das Samsung Galaxy S10 hat bald ein Ende. Bereits am Mittwoch, und also noch vor dem Mobile World Congress in Barcelona stellt der koreanische Smartphone-Hersteller sein neues Top-Modell sowie weitere Produkte vor. Sehr viele Informationen, aber auch Bildmaterial sind bereits durchgesickert. Zuletzt wurden hochauflösende Bilder veröffentlicht, die das Galaxy S10 und Galaxy S10 Plus in sämtlichen Farbvarianten und Perspektiven zeigen. Weitere aktuelle Leaks betreffen etwa die Kamera.

Live-Stream Galaxy S10

Bei Samsung laufen die Vorbereitungen für die Präsentation auf Hochtouren. So wurde eine eigene Homepage eingerichtet, über welche die Vorstellung live übertragen wird. Darüber hinaus findet sich unter dem Motto des diesjährigen Events "The Future Unfolds" auch ein YouTube-Video, über das der Live-Stream am Mittwoch ebenfalls abgerufen werden kann. Offiziell losgehen tut das ganze um 20 Uhr unserer Zeit. Die futurezone wird natürlich ebenfalls aktuell berichten.