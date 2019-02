Leaks zeigen jedes Detail von Samsung Galaxy S10

Der deutsche Blog WinFuture hat zahlreiche hochauflösende Bilder veröffentlicht, die das Samsung Galaxy S10 und S10 Plus aus allen Perspektiven in verschiedenen Farbvarianten zeigen. Die Smartphones sollen eigentlich erst am 20. Februar offiziell vorgestellt werden, in den vergangenen Wochen sind aber schon zahlreiche technische Details und verwackelte Handy-Aufnahmen der Geräte an die Öffentlichkeit geraten.