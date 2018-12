So verkauft man gebrauchte Elektrogeräte für gutes Geld

Auch schon zehn Jahre auf dem Markt ist Wirkaufens, das zu den Pionieren im Bereich Ankauf und Verkauf gebrauchter Elektronik zählt. Die Plattform wirkt zwar in der Aufmachung etwas altbacken, zählt gleichzeitig aber zu den übersichtlichsten und bedienerfreundlichsten der hier gelisteten Portale. Auch bei den gebotenen Preisen ist Wirkaufens zumindest in der Theorie meist ganz vorne dabei. In der Praxis kommt es meist zu Abwertungen nach der Prüfung.

Positiv zu vermerken ist, dass auch original verpackte, neue Geräte angenommen werden. Versand und Rücksendung sind kostenlos. Die 15 Produktkategorien decken die wichtigsten Elektronikprodukte ab. Die Modellauswahl – etwa, wenn man einen iMac mit SSD-Festplatte und aufgerüstetem Speicher verkaufen will – ist sehr umfangreich.

Ein Manko ist die sehr kurze Versandfrist von 7 Tagen, in denen das Angebot gültig bleibt. Das ist gerade beim Versenden aus Österreich in die deutsche Firmenzentrale von Wirkaufens sehr knapp bemessen. Kommt das Paket in der Zeit nicht an, kann die Plattform einen tagesaktuellen Preis als Basis für die Bewertung heranziehen, was sich in einem geringeren Kaufpreis niederschlägt.

Eine App bietet Wirkaufens nicht an. Mit asgoodasnew verfügt die Plattform dafür über einen großen eigenen Shop, in dem neue und gebrauchte Elektronikprodukte mit 30 Tagen Rückgaberecht und 30 Monaten Garantie angeboten werden. Die Internetauftritte sind aber komplett getrennt gehalten.