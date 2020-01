So viel kosten die 5G-Tarife und 5G-Smartphones bei A1

A1 hat offiziell sein 5G-Netz in Österreich gestartet. Jetzt sind die Preise für die Tarife und die passenden 5G-Smartphones bekannt.

Für Smartphones werden drei 5GigaMobil-Tarife angeboten. Bei allen ist die Aktivierung kostenlos und unlimitiertes Datenvolumen, Minuten und SMS im Inland enthalten. Die Servicepauschale beträgt 27 Euro pro Jahr. Die Mindestvertragsdauer sind 24 Monate. A1-Internetkunden zahlen für alle Smartphone-Tarife 10 Euro weniger im Monat.

Die Tarife haben zudem „5Giga Priority“. Bei einer hohen Auslastung in der Mobilfunkzelle, etwa bei Großveranstaltungen oder im Fußballstadion, wird Kunden damit mehr Bandbreite als anderen Kunden zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch, wenn man sich in Gebieten befindet, in denen es nur 4G gibt. Laut A1 verletzt dies nicht die Netzneutralität: "Die Netzneutralität wird beachtet, da wir alle Inhalte gleich behandeln. Des weiteren ist dieses Netzwerkmanagement bei der RTR angemeldet und genehmigt und auch branchenüblich, da es bei Magenta und Drei ebenfalls zum Einsatz kommt."

Die Smartphone-Tarife:

5GigaMobil S: 100 Mbit /s Download, 50 Mbit /s Upload , 74,90 Euro

/s Download, 50 /s , 74,90 Euro 5GigaMobil M: 150 Mbit /s Download, 50 Mbit /s Upload , 84,90 Euro

/s Download, 50 /s , 84,90 Euro 5GigaMobil L: 300 Mbit /s Download, 50 Mbit /s Upload , 99,90 Euro

A1 bietet derzeit vier Smartphones an, die 5G unterstützen. Auch Samsungs erstes Smartphone mit faltbaren Display ist dabei. Anhand der Mindestvertragsdauer zahlt man dafür insgesamt 3.046,60 Euro.

Die 5G-Smarthones:

ZTE Axon 10 Pro 5G: Mit 5GigaMobil S um 0 Euro

Axon 10 Pro 5G: Mit 5GigaMobil S um 0 Euro Samsung Galaxy Note10+ 5G: Mit 5GigaMobil M um 0 Euro

Note10+ 5G: Mit 5GigaMobil M um 0 Euro Samsung Galaxy S10 5G: Mit 5GigaMobil L um 0 Euro

S10 5G: Mit 5GigaMobil L um 0 Euro Samsung Galaxy Fold 5G: Mit 5GigaMobil L um 649 Euro

Mobiles Internet für zuhause

Für das mobile Internet zuhause gibt es die 5GigaCube-Tarife. Diese enthalten unlimitierte Daten. Die Aktivierung ist gratis, die Servicepauschale beträgt 27 Euro pro Jahr. Die Mindestvertragsdauer ist 24 Monate. Das passende 5G-WLAN-Modem gibt es kostenlos dazu.

Die Cube-Tarife:

5GigaCube S: 150 Mbit /s Download, 40 Mbit /s Upload , 59,90 Euro im Monat

/s Download, 40 /s , 59,90 Euro im Monat 5GigaCube M: 300 Mbit /s Download, 50 Mbit /s Upload , 69,90 Euro im Monat

/s Download, 50 /s , 69,90 Euro im Monat 5GigaCube L: 500 Mbit /s Download, 70 Mbit /s Upload , 109,90 Euro im Monat

Die Verfügbarkeit von 5G kann auf der A1-Website überprüft werden.