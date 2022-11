Erste kommerzielle schwimmende Wind-Solarfarm eröffnet

Chinas staatliches Energieunternehmen “State Power Investment Corporation” eröffnete die erste Offshore-Solarfarm, die in Kombination mit einer Offshore-Windkraftanlage betrieben wird. Die Pilotanlage befindet sich vor der Küste der Provinz Shandong im Gelben Meer.

Schwimmende Solarfarm mit Windkraftanlage verbunden

Die Anlage nutzt die Technologie des norwegischen Unternehmens Ocean Sun, das sich auf schwimmende Solarfarmen spezialisiert hat. Die 2 installierten Schwimmkörper vor Chinas Küste liefern eine Maximalleistung von 0,5 Megawatt, also 500.000 Watt. Die schwimmenden Inseln sind mit dem Transformator in der Windkraftanlage verbunden, von dort verläuft ein Unterseekabel zum Stromnetz an Land.

Die Kombination von Solarenergie mit einer Windkraftanlage bietet einen entscheidenden Vorteil. Während die Solarinseln um die Mittagszeit den meisten Strom liefern, sind Windturbinen nachmittags und abends am meisten ausgelastet.

Weitere Installationen geplant

Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, könnte Ocean Sun im nächsten Jahr weitere schwimmende Solarfarmen mit einer Gesamtleistung von 20 Megawatt bauen. In den kommenden Jahren will die Shandong-Provinz weitere schwimmende Solarpaneele mit einer Leistung von 42 Gigawatt finanzieren.

“Das ist ein echter Meilenstein für Ocean Sun und für die schwimmende Solarindustrie. Das Projekt zeigt, wie das gemeinsame Ziel der Reduzierung der CO2-Emissionen mit einer grenzüberschreitenden Entwicklung erreicht werden kann”, sagt Børge Bjørneklett, CEO und Gründer von Ocean Sun in einer Aussendung.