Solarzelle mit 27 Prozent Effizienz geht in Produktion

Das deutsch-britische Unternehmen Oxford PV hat nun eine Solarmodul präsentiert, das auf eine Effizienz von 26,9 Prozent kommt. Die Solarzelle existiert aber nicht nur im Labor, sondern soll demnächst in Serienproduktion gehen.

Herkömmliche kommerzielle Solarzellen kommen derzeit auf eine Effizienz von nicht viel mehr als 22 Prozent . Dieser Wirkungsgrad gibt an, wie viel Prozent des einfallenden Lichtes in elektrische Energie umgewandelt werden kann.

Perowskit-Zellen für private Dachflächen

Der Schwachpunkt von solchen Perowskit-Tandem-Solarzellen ist die geringe Lebensdauer des Perowskit. Die Kristalle des Minerals degradieren nämlich wesentlich schneller als Silizium. Angaben über die Lebensdauer macht Oxford PV in seiner Aussendung leider nicht.

Produziert werden die Perowskit-Silizium-Module in typischen Maßen für private Dachflächen. Sie haben eine Größe von 1,6 Quadratmeter und wiegen nicht ganz 25 Kilogramm. Gefertigt wird die Tandem-Solarzelle in der Oxford-PV-Fabrik im deutschen Brandenburg an der Havel.

