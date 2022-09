Sonos präsentiert Sub Mini

Sonos stellt mit dem Sub Mini einen WLAN-Subwoofer vor, der sich perfekt in die Sonos-Welt eingliedern soll.

Lautsprecherhersteller Sonos hat heute den neuen Sonos Sub Mini angekündigt, einen kleinen WLAN-Subwoofer, der vom Design des Sonos Sub und Sub Move inspiriert ist. Der Sub Mini ist ab dem 6. Oktober weltweit für 499 Euro in den Farben Mattschwarz und Weiß erhältlich.

“Der Sub Mini ist das neueste Mitglied der Sonos Familie und eine perfekte Ergänzung unseres Heimkino-Portfolios”, erklärt Maxime Bouvat-Merlin, Senior Vice President, Hardware & Operations bei Sonos.

25 Schwingungen pro Sekunde

Der Sub Mini verfügt über 2 nach innen gerichteten Force-Cancelling-Tieftöner, die in dem akustisch versiegelten Gehäuse Verzerrungen neutralisieren. Die 6 Zoll großen Speaker sollen Frequenzen bis zu 25 Hertz ermöglichen. Ihnen stehen 2 Verstärker der Klasse D zur Seite.