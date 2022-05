Sonos Ray: Die günstige Soundbar im Test

Sonos hat mit Beam und Arc bereits 2 Soundbars im Angebot. Mit 499 und 999 Euro zählen die beiden Lautsprecher nicht unbedingt zu den günstigsten Geräten in diesem Segment. Mit dem neuen Sonos Ray bringt der Audiospezialist nun eine weitere Soundbar, die in erster Linie durch ihre kompakte Größe und ihren vergleichsweise niedrigen Preis überzeugen kann.

Ebenso hinterlässt das Design des Lautsprechers einen durchwegs angenehmen Eindruck: Die beiden Farbvarianten (mattes Schwarz und mattes Weiß) sind zeitlos und wirken modern. Außerdem fügt sich das Gerät mit seinem schlichten Look unauffällig in das Wohnzimmer-Design ein.

Beschränkte Flexibilität

Grundsätzlich ist ein Sonos-System eine feine Sache: Über die Sonos-App am Smartphone hat man Zugriff auf alle möglichen Streaming-Services. Die kabellose Installation, gepaart mit der perfekt umgesetzten Multi-Room-Funktion, hebt Sonos von Konkurrenz ab.

All das hat aber eben einen großen Haken: Denn das Sonos-System lässt keine beziehungsweise nur sehr begrenzt alternative Abspielquellen zu. Wer etwa einen Plattenspieler hat, die Geräte per Bluetooth füttern will oder ein Gerät einfach nur per Cinch oder Klinke anschließen möchte, muss entweder darauf verzichten oder die passende Sonos-Komponente teuer dazukaufen.

Auch Ray stellt hier keine Ausnahme dar. Insofern ist die neue Sonos-Soundbar eine willkommene Erweiterung für ein bestehendes Sonos-System beziehungsweise der Beginn eines Sonos-Abenteuers. Oder aber man sieht von der Soundbar wegen der Einschränkungen aufgrund der wenigen Anschlussmöglichkeiten ab und greift zu einem Lautsprecher, der ein breiteres Angebot an verfügbaren Anschlüssen bietet.