Sony-Hack leakt Bond-Smartphone Xperia Z4

Der Hack von Sony Pictures betrifft offenbar auch Daten von Sony Mobile. So hat Gizmodo nun Bilder und E-Mails entdeckt, in denen Sonys kommendes Flaggschiff Z4 auftaucht. Möglich wurde dies offenbar durch eine Kooperation zwischen Sony Pictures und Sony Mobile beim kommenden Bond-Film Spectre, der am 23. Oktober in die Kinos kommen soll. Das Smartphone soll offenbar als „offizielles Bond-Smartphone“ vermarktet werden, ähnlich wie beim Vorgänger Skyfall und dem Sony Xperia T.