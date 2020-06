USA machen Nordkorea für Sony-Hack verantwortlich

Der Cyber-Angriff auf das Hollywood-Studio von Sony ist nach Angaben aus US-Regierungskreisen von Nordkorea in Auftrag gegeben worden. Die Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass die Führung in Pjöngjang für die Computer-Attacke verantwortlich sei, verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Washington. Die Regierung von US-Präsident Barack Obama werde vermutlich in Kürze eine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlichen. Nach Drohungen von Hackern hatte Sony Pictures zuvor die für Donnerstag angesetzte Premiere des Films „The Interview“ in New York abgesagt. Wenige Stunden später gab das Filmstudio zudem bekannt, dass die Komödie nun überhaupt nicht mehr im Kino erscheinen werde.