Sony Xperia Sola: Berührungsloses Display

Der Markt an Android Mittelklasse-Smartphones ist heiß umkämpft. Mit dem Sola versucht Sony nun mit einer völlig neuen Funktion hervorzustechen. Floating-Touch ermöglicht dem Smartphone, eine Berührung zu registrieren, noch bevor sie passiert. Hilfreich soll das etwa beim Surfen sein. So sieht man, welcher Link angewählt wird, noch bevor man das Display berührt, ähnlich, wie wenn man am konventionellen Computer den Mauszeiger über dem Link hat, ohne zu Klicken.

Das Gehäuse

In Sachen Design will sich Sony mit dem Sola relativ deutlich von anderen Androiden hervorheben. Die eckige, abgestufte Form macht einen durchwegs modernen Eindruck. Mit Abmessungen von 116 x 59 x 9.9mm und einem Gewicht von 107 Gramm bleibt das Sola angenehm kompakt und liegt im Test gut und sicher in der Hand. Neben den Tasten zur Lautstärkeregelung und der Power-Taste befindet sich an der Gehäuseseite noch ein zweistufiger Auslöseknopf für die Kamera.

Das Gehäuse aus Soft-Touch-Kunststoff ist mittelmäßg verarbeitet, besonders die rückseitige abnehmbare Abdeckung wirkt etwas klapprig. Nimmt man sie ab, findet man den Einschub für die SIM-, sowie für eine microSD-Karte. Was man erstaunlicherweise nicht findet, ist ein auswechselbarer Akku, denn obwohl Sony ohnehin auf einen Unibody verzichtet, ist die Stromversorgung dennoch fix im Gehäuse verankert und kann nicht gewechselt werden.