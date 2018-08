Spotify wird auf allen Samsung-Geräten vorinstalliert: Aktie legt kräftig zu

Spotify-Anleger sind von der Zusammenarbeit angetan. Der Aktienkurs des Musik-Streamingdienstes ist nach der Ankündigung stark angestiegen und konnte innerhalb weniger Stunden zwischenzeitlich rund 6,5 Prozent zulegen.

Tiefe Integration in Samsung-Ökosystem

Beim Präsentations-Event wurde in einer Demo gezeigt, wie sich Spotify künftig in das Samsung-Ökosystem integrieren wird. Kommt man etwa nach Hause, so lässt sich der Spotify-Stream direkt auf ein anderes Samsung-Gerät - etwa TV oder Galaxy Home - transferieren.

Ein ähnliches Feature kennt man bereits von Googles Chromecast. Auch hier kann Musik via Spotify-App auf anderen Devices wiedergegeben werden.