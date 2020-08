Surface Duo: Microsoft nennt Preis und Verkaufsstart

Das Gerät werde am 10. September ausgeliefert, teilte der Konzern am Mittwoch in einem Blog-Eintrag mit. Kosten wird es 1.399 Dollar. Es wird damit teurer sein als das vor kurzem vorgestellte Samsung Galaxy Note 20 Ultra, aber günstiger als das Samsung Galaxy Fold und Huawei Mate Xs, die falbtare Displays haben.

Das Surface Duo verfügt über 2 OLED-Displays, die jeweils 5,6 Zoll groß und mit einem Scharnier verbunden sind. Aufgeklappt können sie kombiniert als 8,1 Zoll Display genutzt werden. Jedes Display hat die Auflösung 1.800 x 1.350 Pixel. Kombiniert genutzt ergibt das eine Arbeitsfläche mit 2.700 x 1.800 Pixel. Diese hat das Seitenverhältnis 3:2, wie man es von Microsofts Laptops und Tablets kennt. Die Einzel-Displays haben das Verhältnis 4:3.