T-Mobile erhöht Geschwindigkeit von UPC auf bis zu ein Gigabit

„Das ist meine erste Festnetz-Pressekonferenz“, sagte Andreas Bierwirth, CEO von T-Mobile, am Montag vor dem Rathaus in Wien. T-Mobile hat den Kabelbetreiber UPC übernommen und ist damit seit kurzem auch für das Festnetz-Internet zuständig.

In den letzten Monaten hat T-Mobile am Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Wien gearbeitet und will nun ab 7. Mai als eine der ersten Städten Europas Wien mit flächendeckend Gigabit-Internet versorgen. Weitere Regionen in Österreich sollen schrittweise folgen.

„ Wien wird damit zur Digital-Hauptstadt Europas. Das Ziel ist nur im konstruktiven Zusammenspiel zwischen privaten Anbietern und der Stadt Wien erreichbar“, sagt Wiens Digitalisierungsstadtradt Peter Hanke.