T-Mobile unterstützt Google Chat, Drei und A1 evaluieren

Der SMS-Nachfolger ist bereits seit einem Jahrzehnt in Entwicklung. Seit 2012 wird RCS in einigen Märkten als „joyn“ angeboten, allerdings mit mäßigem Erfolg. 2016 stellten beispielsweise südkoreanische Mobilfunker das Angebot ein, weil man gegen den Lokalrivalen KakaoTalk nicht ankam. Zuletzt gewann die Initiative dank der breiten Unterstützung durch Google wieder an Fahrt. Google kündigte an, dass man die Entwicklung seiner Chat-App Allo vorübergehend pausieren und stattdessen eine neue, auf RCS basierende App namens Google Chat entwickeln wolle.

Hoffen auf Messenger-Markt

Diese soll in den kommenden Monaten erscheinen und auf aktuellen Android-Smartphones per Update nachgereicht werden. RCS unterstützt zahlreiche Funktionen, die die SMS funktional modernen Messenger-Apps näherbringen soll. So werden Lesebestätigungen wie bei WhatsApp angezeigt, Fotos und Videos können in deutlich besserer Qualität verschickt und Inhalte, wie Standortdaten, werden mit einer kurzen Vorschau dargestellt. Zudem werden interaktive Lösungen, wie Chatbots, ermöglicht.

Um RCS nutzen zu können, muss allerdings auch der Netzbetreiber sowie das Gerät den Standard unterstützen. Weltweit unterstützen aktuell rund 60 Netzbetreiber sowie elf Hersteller, darunter Samsung, Huawei, LG und HTC den RCS-Standard. Apple zeigte sich bislang zurückhaltend und kündigte keinerlei Pläne an, RCS in iOS zu integrieren.