Technische Details zum Nokia X bzw. X6 geleakt

Das Nokia X oder Nokia X6 - der finale Name ist noch nicht bekannt - soll am 16. Mai von HMD Global offiziell vorgestellt werden. In China ist es bereits ohne technische Details präsentiert worden und manche Händler listen es dort bereits, daher sind tauchten im Netz erste Fotos aufgetaucht. Nun verrät aber eine Datenbank der chinesischen Telekomaufsicht Tenaa mehr über das technische Innenleben. Das Gerät wurde dort zertifiziert und die Datenbank mit Spezifikationen bestückt.



Gelistet ist das neue Nokia-Smartphone dort mit einem Snapdragon 450-Prozessor bzw. einem 1,8 Ghz Prozessor, einem 5,8 Zoll-Display mit 2.280 x 1.080 Pixel und einem 19:9 Format. Arbeitsspeicher und interner Speicher sind variabel. Die Dualkamera verfügt über 16 Megapixel vorne und hinten und Zeiss-Optik. Die Akkuleistung beträgt 3.000 mAh. Das neue Nokia-Phone kommt zudem mit Android 8.1 Oreo.