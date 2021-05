Tesla Autopilot überwacht Fahrer nun per Kamera

Tesla hat ein Update verbreitet, dass den Betrieb im Autopilot-Modus sicherer machen soll. In Model 3 und Model Y wird künftig eine Kamera oberhalb des Rückspiegels aktiviert, um zu analysieren, wie sich Fahrer*innen verhalten, wenn sie das Steuer an den Autopilot abgegeben haben. Eigentlich sind sie verpflichtet, aufmerksam zu bleiben, um jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen zu können. In der Vergangenheit kam es jedoch immer wieder zu Vorfällen, bei denen sich Fahrer*innen ganz anderen Beschäftigungen widmeten.