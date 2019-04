Tesla Autopilot kann künftig Schlaglöchern ausweichen

Der Tesla Autopilot wird künftig in der Lage sein, Schlaglöcher zu erkennen und diesen aktiv auszuweichen. Das bestätigte Tesla-CEO Elon Musk in einem Tweet. „Ich habe eine Feature-Bitte: Das Fahrzeug sollte, wenn möglich, in der Spur ausweichen können, um kleine Schlaglöcher zu vermeiden und die Lebensdauer der Reifen zu verlängern“, schrieb ein Tesla-Fahrer an Musk, der darauf nur mit „definitiv“ antwortete.