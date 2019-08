Tesla behebt gefährlichen Bug in Hunde-Modus

Bug

Vor kurzem wurde allerdings bekannt, dass der Dog Mode einen gefährlichen Bug hat. So reguliert sich die Temperatur nur dann, wenn die Klimaanlage auf Automatik gestellt ist. Hat man sie zuvor manuell reguliert, greift der Modus nicht. Der Bug ist deswegen gefährlich, da es besonders im Sommer so heiß in Autos werden kann, dass das Leben der Insassen ohne Klimaanlage in Gefahr ist.

Der Fehler sorgte für ein großes Medienecho, was auch dazu führte, dass Tesla sehr schnell reagierte. Wie der Autohersteller gegenüber Engadget angab, wird bereits ein Update ausgeliefert. Aufgrund des Umstandes, dass Tesla-Autos Over-the-Air-Updates unterstützen, können Aktualisierungen sehr rasch an alle Fahrer ausgeliefert werden, ohne, dass jene dafür in eine Werkstatt fahren müssen.