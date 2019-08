Tesla hat Hunde-Modus gegen Hitze, aber dieser hat ein Problem

Tesla arbeitet also bereits an einer Lösung. In der Zwischenzeit sollten Tesla-Besitzer ihre Tiere nur dann im Fahrzeug lassen, wenn sie die Automatik bei der Klimaanlage eingestellt haben. Die manuelle Auswahl wird vor allem dann gerne genutzt, wenn man sein Auto innerhalb kurzer Zeit stark runterkühlen möchte – eben an besonders heißen Tagen. Ein rasches Update für diese praktische Funktion wäre daher wirklich von großem Nutzen.