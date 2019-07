Elon Musk: Pick-up und Netflix-App für Tesla kommen bald

Diese Einschränkung, die vor allem der Sicherheit dient, gibt es auch für die zahlreichen Spiele-Apps, die Tesla bereits angekündigt hat. Titel wie Fallout Shelter, Cuphead, Schach oder Atari-Klassiker wie Missile Command können nur gespielt werden, solange man nicht fährt. Tesla bewarb das Feature daher vorrangig als Zeitvertreib beim Laden des Akkus. Wie bei den Spielen soll sich die Oberfläche der Streaming-Apps ebenfalls per Lenkrad bedienen lassen. Model S und X verfügen über einen 17 Zoll großen Touch-Bildschirm, das Display des Model 3 misst 15 Zoll in der Diagonale.

Warten auf Pick-up

Musk war am Samstagabend offenbar gesprächsfreudig und kündigte direkt danach an, dass die Enthüllung des noch namenlosen Elektro-Pick-up schon bald erfolgen werde. „Wir sind nah dran, aber die Magie machen die finalen Details aus. Es dauert vielleicht noch zwei bis drei Monate“, so Musk.