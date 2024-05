Kriminelle wollten Cybertrucks nach Russland schmuggeln

Der Zoll in Litauen hat 2 Cybertrucks beschlagnahmt , die vermutlich nach Russland geschmuggelt werden sollten. Die Fahrzeuge wurden entdeckt, als sie die Grenze nach Weißrussland überqueren wollten.

Momentan befindet sich Teslas Cybertruck auf großer Europatour, am 23. Mai kommt der E-Pick-up erstmals nach Österreich. Der Verkauf in Europa gestaltet sich allerdings als schwierig, da das Auto in seiner jetzigen Form keine Zulassung erhalten würde.

EU-Sanktionen gelten auch für Cybertrucks

Das stoppt russische Tesla-Fans allerdings nicht, den Cybertruck zu importieren. Ein beliebter Weg ist die Einfuhr über Weißrussland. Zuvor müssen die Fahrzeuge allerdings noch über EU-Territorium.

Die EU-Sanktionen für Russland gelten auch für Fahrzeuge, die Ausfuhr von Autos im Wert von mehr als 50.000 Euro ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verboten. Laut dem litauischen Zoll werden etwa 50 Prozent der aus der EU ausgeführten Fahrzeuge über Länder wie Weißrussland, Kasachstan und Usbekistan nach Russland geschmuggelt.