Tesla Cybertruck soll einmal quer durch die USA fahren

Bisher hat man den Cybertruck nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Nachdem er im Herbst 2019 erstmals vorgestellt wurde, konnte Elon Musk einmal beim Fahren gefilmt werden und seit kurzem steht er im Petersen Museum in Los Angeles, Kalifornien. Bald soll er aber der Öffentlichkeit erstmals offiziell auf der Straße präsentiert werden.

In einem Tweet kündigte Elon Musk einen „cross-country drive”, also eine Fahrt quer durch die USA an. Dieser soll bis Ende des Jahres stattfinden.