Video: TV-Moderator fährt Elon Musk im Tesla Cybertruck herum

Der Cybertruck wird kommende Woche in einer Folge von Jay Leno’s „Garage“ auf dem US-Sender CBNC zu sehen sein. Dafür hat der berühmte TV-Moderator Jay Leno den Tesla-CEO persönlich im Cybertruck herumgefahren. Davon zu sehen gibt es jetzt ein Teaser-Video, in dem Musk erklärt, dass das Fahrzeug noch um fünf Prozent kleiner werden müsse, damit es in jede herkömmliche Garage passe.

Bei einer anderen Gelegenheit hatte Musk gesagt, das Fahrzeug sei etwa drei Prozent zu groß, um in eine Garage zu passen. Da das Video für CBNC bereits im Jänner gedreht worden war, schätzt Electrek, dass die 3 Prozent eine „bessere Schätzung“ seien.