Elon Musk: Verpatzte Cybertruck-Präsentation war eigentlich gut

Erinnert man sich an die Vorstellung des Cybertrucks im Herbst 2019, denkt man weniger an die zahlreichen technischen Details als an ein Missgeschick auf der Bühne. Tesla-Chef Elon Musk und Chef-Designer Franz von Holzhausen wollten die Stärke des vermeintlich kugelsicheren „Armor Glass“ demonstrieren. Dazu warf von Holzhausen eine Metallkugel gegen die Scheibe des Fahrzeugs. Anstatt dass jedoch die Kugel abprallte, bekam die Scheibe einen Sprung.