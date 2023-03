Tesla bringt Empfehlungsprogramm zurück nach Europa

100 Credits und 2000 Credits

In einem Tweet verkündet Tesla, dass Tesla-Besitzer*innen nun so genannte Loot Box Credits erhalten, wenn ihre Empfehlung in einen Tesla-Kauf umgewandelt wurde. Dabei handelt es sich um Gutschriften, die für Tesla-Produkte und Leistungen eingelöst werden können, etwa Software-Upgrades. Wie TechCrunch schreibt, blühen der angeworbenen Tesla-Kundschaft 100 Credits, während die bereits Tesla fahrende Person 2000 Credits erhält. Gespeichert werden diese Credits als Treuepunkte in der persönlichen Loot Box.

Verbrauchen innerhalb 12 Monaten

Wer besonders schnell auf die Aktion reagiert, für den gibt es oben drauf noch kostenlose Supercharger-Kilometer (5000 für Neukund*in, 10.000 für Bestandskund*in). Um an der Aktion teilzunehmen, muss man als Bestandskund*in einen Empfehlungslink in der Loot Box aufrufen, die man in der Tesla-App findet. Neukund*innen beginnen dann ihren Tesla-Bestellprozess mit diesem Empfehlungslink. Die Gutschrift, die beide Seiten bei erfolgtem Kauf erhalten, müssen innerhalb von 12 Monaten verbraucht werden, sonst verfallen sie.

Verkäufe vor Quartalsende ankurbeln

Mit dem Empfehlungsprogramm versucht Tesla, seine Verkäufe vor dem nächsten Quartalsabschluss anzukurbeln. Der E-Autohersteller verzichtet auf traditionelle Werbung und spannt so seine Kundschaft dafür ein seine Marke zu bewerben.