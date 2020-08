Tesla-Fahrer spotten: Porsche Taycan muss für Update in Werkstatt

Der Porsche Taycan kann Software-Updates in seinen Bordcomputer eigentlich mittels OTA-Update (Over The Air) einspielen. Anscheinend funktioniert dies allerdings nur bei kleineren Aktualisierungen, wie Porsche in einem Brief an einen Tacyan-Fahrer schreibt.

"Bei Verbund-Updates wie diesem wird jedoch eine so große Datenmenge transferiert, dass ein reibungsloses Update im Porsche Zentrum mit einer Hochgeschwindigkeitsleitung sichergestellt wird", heißt es in dem Brief, der von einem Manager auf Linkedin veröffentlicht wurde. Weil "die Komplexität der Systeme auf einem sehr hohem Niveau" sei, habe man sich für dieses Vorgehen entschieden.