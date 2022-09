Tesla arbeitet an günstigeren Modellen.

Die Inflation macht auch vor Tesla nicht halt. Durch die gestiegenen Preise von Batteriematerialien und steigender Nachfrage musste Tesla seine Preise in den letzten 2 Jahren mehrmals erhöhen. Tesla-CEO Elon Musk hat aber bereits angekündigt, die Preise wieder zu senken, sobald die Inflation nachlässt.

Dabei ließ Musk vor 2 Jahren einmal anmerken, dass Tesla an einem günstigen Modell arbeitet. 25.000 Dollar sollte das “Tesla Model 2” kosten, doch die Pläne wurden immer wieder nach hinten verschoben.

Günstigere Modelle werden Teil von Tesla

Ein hoher Tesla-Manager verriet auf der Goldman Sachs Tech Conference am 12. September in San Francisco, dass diese Pläne aber wieder zum Leben erweckt werden könnten, schreibt Business Insider. Martin Viecha, der die Investor Relations leitet, beschrieb, was man sich von Tesla in den kommenden 5 Jahren erwarten könne.

Dabei gab er auch an, dass Tesla auch günstigere Modelle anbieten will, bevor der eigene Robotaxi-Service auf den Markt kommt. Bei Robotaxis handelt es sich um Autos, die Passagiere völlig autonom von A nach B bringen können.

Model Y wird meistgekauftes Auto aller Zeiten

Außerdem glaubt Viecha, dass das Model Y das am meisten verkaufte Auto aller Zeiten werden wird. Dafür müsse man in der E-Autobranche aber noch 2 wichtige Hürden nehmen: eine funktionierende Batterieversorgung und die Baukosten eines E-Autos zu verringern.

Bei letzterem konnte Tesla in den vergangenen Jahren bereits Fortschritte verzeichnen. Während die Fertigung eines Teslas 2017 noch durchschnittlich 84.000 Euro kostete, sind es jetzt nur noch 36.000 Euro pro E-Auto.