Tesla erhöht Preis für sein Full-Self-Driving-Paket schon wieder

Tesla-CEO Elon Musk kündigte schon wieder eine Preiserhöhung für das Autonome-Fahren-Paket an. Wer in Zukunft das volle Potential bei seinem Tesla ausschöpfen will, muss 15.000 Dollar draufzahlen. Erst im Jänner dieses Jahres wurde der Preis von 10.000 auf 12.000 Dollar angehoben.

Preiserhöhung vorerst nur in Nordamerika

Die Preissteigerung beim Full Self Driving (FSD) soll am 5. September in Kraft treten. Wer die Erweiterung bis dahin kauft, zahlt noch den niedrigeren Preis - auch wenn das Auto erst danach geliefert wird. Die Preiserhöhung gilt vorerst in Nordamerika, in Österreich kostet die Option "Volles Potenzial für autonomes Fahren" im Moment 7.500 Euro.