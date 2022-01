Tesla erhöht Preis von Full-Self-Driving-Paket

Das Paket für autonomes Fahren kostet in den USA künftig 12.000 statt 10.000 US-Dollar.

Die Preiserhöhung gelte vorerst nur in den USA, wie Musk betont.

Wie Elon Musk in der Nacht auf Samstag via Twitter bekannt gegeben hat, wir Teslas Preis des Pakets für autonomes Fahren ( Full Self-Driving -FSD ) in den USA ab nächster Woche erhöht. Ab 17. Jänner soll das Paket 12.000 US-Dollar kosten - aktuell kostet es 10.000 Dollar .

Keine Auswirkungen auf Österreich

In Österreich kostet das Paket “Volles Potenzial für autonomes Fahren”, das Funktionen von Basic Autopilot und Enhanced Autopilot sowie Ampel- und Stoppschilderkennung und künftig auch einen City-Lenkassistent bietet, 7.500 Euro. Auch die letzte Erhöhung in den USA von 8.000 auf 10.000 Dollar hatte keine Auswirkungen auf den Euro-Preis.

Das liegt auch daran, dass die Software in Europa weit noch nicht so viel kann wie in den USA. Dort läuft bereits ein Beta-Test, der bislang jedoch für gemischte Reaktionen gesorgt hat.

In Europa gab es ebenfalls bereits Berichte über einen beginnenden Test, allerdings geht es hier deutlich langsamer voran als in den USA. In der Vergangenheit hatte die Software von Tesla Probleme mit europäischen Gehsteigen und Verkehrsschildern.

Musk hat zuletzt angekündigt, er rechne damit, dass das autonome Fahren im vollen Umfang für Tesla-Kund*innen 2022 verfügbar sein wird. Das Startdatum wurde bereits mehrmals verschoben.