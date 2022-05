Elon Musk: Tesla wird in einem Jahr vollautonome Autos haben

In Brasilien erneuert der Tesla-CEO das Versprechen, dass Menschen in einem Jahr von Robotertaxis kutschiert werden.

In einem Jahr soll es Teslas geben, die ohne das Zutun von Menschen oder überhaupt menschliche Passagiere durch die Gegend fahren können. Das hat Tesla-CEO Elon Musk im Zuge seines Aufenthalts in Brasilien verkündet. Während es bei dem Besuch eigentlich darum ging, eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Regierung unter dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro beim Verbreiten von Starlink-Internet im Amazonas-Gebiet zu verkünden, äußerte sich Musk auch zu dieser Frage.

"In einem Jahr"

Wie Electrek berichtet, macht Musk die Ankündigung, "in einem Jahr" vollautonome Fahrzeuge anzubieten, nicht zum ersten Mal. 2020 war er etwa davon überzeugt, bis Jahresende eine Million Robotertaxis auf die Straßen schicken zu können - die Behauptung wurde später in eine Million Menschen mit der Ausstattung FSD Beta (Full Self Driving) abgewandelt.

Verantwortung bei Menschen

FSD Beta soll Teslas tatsächlich ohne den Eingriff von Fahrer*innen steuern können. Hie und da kommt es allerdings noch zu Aussetzern und Menschen müssen die Kontrolle übernehmen. Die Verantwortung liegt weiterhin bei ihnen. Ziel von Tesla ist es, FSD so sicher zu machen, dass es auch ohne menschliche Eingriffe zurechtkommt. Es gibt auch Fortschritte auf dem Gebiet, aber Musks Ankündigungen wirken übermäßig optimistisch.