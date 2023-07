Tesla lässt sich jetzt mit Solarenergie aufladen

Tesla ermöglicht in den USA jetzt mit „Charge on Solar“ das Laden mit Sonnenenergie.

Anfangs, als das Feature getestet wurde, hieß es noch „Drive on Sunshine“. Jetzt wurde daraus ein echtes Feature, das für Tesla-Kund*innen in den USA und Kanada frisch ausgerollt wurde: „Charge on Solar“.

Damit kann man sein Tesla Model S, Model 3, Model X oder Model Y in Kombination mit einer Powerwall und er Tesla App mit Solarenergie tanken. Das System funktioniert also nur im geschlossenen Tesla-Ökosystem, nicht mit externen Solaranlagen, die abseits von Tesla angeschafft wurden.

Das erste solarbetriebene Auto, das es am Markt gab, war übrigens GMs „Sunmobile“, eine modifizierte Corvette, die in den 1950er-Jahren bei der Chicago Autoshow hergezeigt wurde.