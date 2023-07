Lenkrad auf der falschen Seite: Tesla gibt Käufern dafür Greifarm

Tesla hat vor einiger Zeit angekündigt, das Model S sowie das Model X nicht mehr als Rechtslenker zu produzieren. Das ist für Bewohner*innen von Ländern, in denen Linksverkehr herrscht, naturgemäß eine suboptimale Situation. Zwar darf man in der Regel auch dort mit Autos fahren, die das Lenkrad auf der linken Seite haben, in der Praxis ist das aber teilweise mühsam.

So hat man einen schlechteren Überblick über das Fahrgeschehen. Ärgerlich ist zudem der Umstand, dass sämtliche Einrichtungen für Rechtslenker ausgelegt sind. Wenn man also zum Beispiel in eine Tiefgarage fährt, ist das Terminal für Zugangskarten auf der rechten Seite. Auch bei Drive-Through muss man in einem Linkslenker über den Beifahrersitz fassen, um zum Schalter zu kommen.

Besonders frustrierend: Teilweise bekommen Käufer*innen, die ihr Auto bereits vor Jahren bestellt haben, nun das Lenkrad auf der anderen Seite als gedacht.

“The Reacher”

Teslas “Lösung” für dieses Problem wirkt wie ein Scherz, den sich Elon Musk höchstpersönlich ausgedacht hat: So liefert das Unternehmen Linkslenker-Modelle in Großbritannien mit einem Greifarm aus. Das als “The Reacher” bezeichnete Tool soll bei oben genannten Alltagsschwierigkeiten helfen. Fotos und Berichte von Tesla-Käufer*innen finden sich seit dieser Woche unter anderem auf Twitter.