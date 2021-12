Tesla verkauft neue Autos mit 4 Jahre alten Akkus

Das 4. Quartal neigt sich dem Ende und bei Tesla bedeutet das bekanntlich: Alles muss raus. Das Ziel ist, so viele Fahrzeuge wie möglich zu verkaufen, um die Investor*innen zu besänftigen und den Aktienkurs hoch zu halten.

Wie intensiv Tesla versucht alles loszuwerden, was in den Lagerhallen liegt, sieht man an den aktuellen Angeboten auf der US-Website des Autoherstellers. Dort werden nämlich Elektroautos angeboten, die mit 4 Jahre alten Akkus ausgestattet sind - obwohl es um 2021er Model 3 handelt.