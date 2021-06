Tesla Model 3 ist das amerikanischste Auto aller Zeiten

Das Portal cars.com stellt jährlich eine Liste von Autos zusammen, die „Made in America“ sind. Dieses Jahr landet der Tesla Model 3 an erster Stelle. Dazu wird etwa der Produktionsort herangezogen, aber auch woher die einzelnen Teile stammen und wie viele US-Mitarbeiter*innen an der Produktion beschäftigt sind. Es ist das erste Jahr, in dem Tesla das Ranking anführt, berichtet Cnet.



Tesla landet mit dem Model Y auch noch an dritter Stelle knapp hinter dem Ford Mustang. An vierter Stelle liegt der Cheep Jerokee, an fünfter Stelle Chevrolet Corvette. Bei den Auto-Herstellern gesamt liegt General Motors aber noch immer am ersten Platz, insgesamt hat General Motors 19 amerikanische Autos auf der Liste, Honda immerhin 13 und Toyota 12.



Für Amerikaner*innen ist es immer noch sehr wichtig, dass die Autos, die sie kaufen, aus den USA stammen. 72 Prozent wollen die US-Wirtschaft beim Kauf unterstützen, so Cnet.