Tesla schränkt Farbauswahl ein, um Produktion anzukurbeln

Anstatt in sieben Farben sollen Tesla E-Autos künftig nur noch in fünf Farben standardmäßig angeboten werden. Tesla-Chef Elon Musk kündigte am Mittwoch über Twitter an, dass die Farben Obsidian-Schwarz und Silbermetallic aus dem Online-Konfigurator gestrichen würden, um die Produktion zu vereinfachen. Die Farben sollen auf Anfrage und für einen Aufpreis von 2000 Dollar aber weiterhin erhältlich sein, schrieb Musk.