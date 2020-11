Tesla Semi hat 1.000km Reichweite, verspricht Elon Musk

Tesla hält am elektrischen Sattelschlepper Semi fest. Elon Musk kündigte unlängst an, dass der Sattelschlepper sogar viel weiter kommen werde, als ursprünglich gedacht. 480 km waren als Untergrenze definiert, doch es sollen jetzt bis zu 1000 km sein, verspricht Musk im Gespräch mit Electrek. Grund dafür ist eine verbesserte Akkutechnologie. Diese wurde am „Tesla Battery Day“ das erste Mal vorgestellt. Im Akku sollen 4.680 Zellen verbaut sein.



Der Sattelschlepper soll bis auf weiteres eine so schwere Last transportieren können, wie eine Dieselzugmaschine - minus einer Tonne. „Vielleicht“, wie Musk sagt. Der Sattelschlepper selbst wird auch entsprechend schwer sein, damit er das Gewicht meistern kann.