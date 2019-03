Tesla stellt Model Y vor: Alles, was wir bislang wissen

Von Tesla selbst gibt es nur ein dunkles Foto des Model Y. Dennoch sind von anderer Stelle einige Details zu dem Auto durchgesickert, hier die wichtigsten Informationen zum kommenden Tesla:

Ähnlich dem Model 3

Laut Elon Musk soll der Model Y ein SUV sein, das rund zehn Prozent größer ist als das Model 3. Nachdem das Auto auf vielen Teilen basiert, die auch beim bislang günstigsten Tesla E-Auto zum Einsatz kommen, dürfte die Produktion relativ schnell in Fahrt kommen.

Unklarheit herrscht, ob die Flügeltüren des Model X auch beim Model Y eingesetzt werden. Aktuell scheint das aber eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz dürfte es zum Model 3 einige bauliche Unterschiede geben. So soll etwa eine dritte Sitzreihe integriert werden können und das Instrumentenpanel aktualisiert werden.

Warum das Model Y so heißt

Ohne es jemals genau erklärt zu haben, kann man sich einen Reim auf die Namensgebung machen. Die Buchstaben der Modelbezeichnungen aneinandergefügt, hätten laut Musk ein Wort ergeben sollen, nämlich "SEX".

Allerdings drohte Ford mit einer Klage, da der US-Autobauer sich bereits die Namensrechte für Model E gesichert hat. Also wurde es das Model 3 und damit "S3X". Auf dieses Prinzip aufbauend, macht es natürlich Sinn, dass nun der Buchstabe "Y" dazukommt.

Preis und Reichweite

Über den Preis des SUV gibt es noch keine gesicherten Informationen. Beobachter schätzen, dass das Auto nicht nur zehn Prozent größer als das Model 3, sondern auch zehn Prozent teurer werden soll. In den USA kommt man somit auf einen Einstiegspreis von 39.000 US-Dollar. Sofern Tesla an seiner europäischen Preispolitik festhält, dürften es hierzulande also rund 61.000 Euro sein.