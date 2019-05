Tesla verkauft ab sofort Model 3 mit Anhängerkupplung

Tesla bietet ab sofort für das Model 3 auch eine Anhängerkupplung an. Vorerst ist die Option ausschließlich in Europa verfügbar, unter anderem auch in Österreich und Deutschland. Hierzulande kostet die Anhängekupplung 1070 Euro. Die Anhängerkupplung ist auf eine maximale Zuglast von 910 Kilogramm ausgelegt und kann somit für kleine Wohnwägen, Anhänger sowie für die Montage von Ski- und Fahrradträgern genutzt werden.

Bei Model X Standard

Die Option gibt es ausschließlich ab Werk, ein späteres Nachrüsten ist laut Tesla nicht möglich. Des Weiteren gibt es die Anhängerkupplung ausschließlich für die Modellvarianten Standard Reichweite Plus und Maximale Reichweite. Bei der Performance-Version muss man darauf verzichten.

Beim Model X ist bereits eine abnehmbare Anhängerkupplung ab Werk verbaut. Der Elektro-SUV unterstützt eine Zuglast von bis zu 2250 Kilogramm und könnte auch größere Wohnwägen ziehen.