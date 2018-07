Tesla will Autos mit „K.I.T.T.“-ähnlicher KI ausstatten

Näher ins Detail ging er jedoch nicht. Musk ist eher als KI-Kritiker bekannt, der exzentrische Milliardär warnte des Öfteren vor den Risiken einer wahren künstlichen Intelligenz. Er finanzierte unter anderem die Online-Ausstrahlung des Dokumentarfilms „Do You Trust This Computer?“, in dem er KI-Technologien mit Hitler verglich und davor warnte, dass diese eine Diktatur über die Menschheit errichten könnte.