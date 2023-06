Toyota zeigt Wasserstoff-Rennauto für Le Mans

Am heutigen Samstag geht das diesjährige 24-Stunden-Rennen von Le Mans los. Am Circuit de la Sarthe in der westfranzösischen Stadt wird heuer zum 100. Mal eines der bekanntesten Autorennen der Welt ausgetragen. Noch werden dabei große Mengen fossiler Treibstoffe verbrannt. In Zukunft könnten es im Betrieb emissionsfreie Fahrzeuge wie das Konzeptfahrzeug GR H2 sein. Dieses wurde von Toyota bzw. seiner Rennsport-Sparte Gazoo vorgestellt.