Toyota stellt winziges Elektroauto um 13.000 Euro vor

Der japanische Autohersteller Toyota hat mit dem C+pod ein ultrakompaktes, elektrisches Stadtfahrzeug vorgestellt. Die Karosserie misst lediglich 2,49 x 1,29 x 1,55 Meter und sollte so in so ziemlich jede Parklücke passen.

Der Akku befindet sich im Boden des Fahrzeuges und bietet eine Reichweite von maximal 150 Kilometer (WLTC), wie es von dem Unternehmen heißt. Dass das Auto eher für den Stadtverkehr und nicht für die Fahrt auf Autobahnen geeignet ist, sieht man an der geringen Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h.

Erhältlich sein soll der C+pod ab 2022 zu einem Preis von 1.650.000 japanische Yen, was in etwa 13.000 Euro entspricht.