UPC bringt neue Mobilfunktarife: "Sind keine Preisbrecher"

Mit heutigem Montag bietet UPC neue Mobilfunk-Tarife an. Der Kabelnetzbetreiber konnte sich die Vorwahl 0678 sichern und mietet sich für sein Mobilfunk-Angebot als virtueller Netzbetreiber bei Drei ein. Gepunktet sollen allerdings nicht mit Kampftarifen werden, vielmehr will man Kunden schon beim Einsteigertarif mit relativ schnellen bis zu 30 Mbit/s Datenübertragung locken.

"Wir sind keine Preisbrecher", meinte Gerald Schwanzer, Vice President Products bei UPC, bei der Vorstellung der neuen Tarife. In der Tat ist das reguläre Entgelt für den kleinsten Mobilfunktarif "UPC Mobile Plus" mit 17,90 Euro sogar noch höher ausgefallen als beim ersten Start Ende 2014 . Das Datenvolumen wurde mit 3 Gigabyte zumindest verdoppelt, inkludiert sind weiterhin 1000 Gesprächsminuten und 1000 SMS. Die Geschwindigkeit ist mit bis zu 30 Mbit/s für einen Einsteigertarif allerdings recht ordentlich. UPC-Kunden können im Rahmen einer Aktion bis 10.06. den Tarif zudem um 11,90 Euro pro Monat erhalten.