Großes Update für Windows 11: Das ist jetzt neu

Am auffälligsten sind natürlich die grafischen Änderungen. Beim Startmenü haben Windows-11-Nutzer*innen nun mehr Anpassungsmöglichkeiten, sie können aus 3 verschiedenen Standardansichten wählen. Zudem kehren die Ordner ins Startmenü zurück, mit denen Apps in Gruppen zusammengefasst werden können.

Microsoft hat das Windows 11 Update 22H2 am 20. September um 19 Uhr offiziell ausgeliefert - mehr oder weniger. Denn obwohl das Update bereits öffentlich ist, muss das nicht heißen, dass jeder berechtigte Windows-Rechner die Aktualisierung auch gleich erhält. Microsoft spielt das Update wie gewohnt in Wellen aus.

Der Datei Explorer erhält eine Auffrischung und Tabs , mit denen man mehrere geöffnete Ordner in einem Fenster anordnen kann. Auf die Funktion müssen sich Nutzer*innen jedoch noch etwas gedulden - sie soll erst im Oktober nachgereicht werden.

Zudem soll die Suche laut Microsoft schneller und präziser werden. Auch in Sachen Barrierefreiheit verspricht das Unternehmen Verbesserungen. So gibt es neue Stimmen bei der Sprachausgabe , die natürlicher klingen sollen.

Wer mehrere Fenster und Apps geöffnet hat, soll durch die mit Windows 11 eingeführte Snap-Funktion einen besseren Überblick darüber erhalten. Die Funktion bietet an, die Fenster in verschiedenen vorgeschlagenen Layouts auf dem Bildschirm anzuordnen. Bisher konnte man das Snap-Layout nur einblenden, indem man mit der Maus über die “Maximieren”-Schaltfläche eines Fensters fuhr. Nun wird die Funktion angezeigt, sobald ein Fenster verschoben wird.

So sieht die Snap-Funktion aus.

Eine neue Controller-Leiste erscheint, sobald ein unterstütztes Eingabegerät, wie der Xbox-Controller, an den Rechner angeschlossen wird. Die Leiste bietet dabei einen Schnellzugriff auf weitere Optionen und Programme rund um das Gerät.

In Sachen Gaming und Entertainment verspricht Microsoft bessere Performance für Spiele, die im Fenstermodus und nicht im Vollbildmodus gestartet werden. Für diese Spiele sind nun auch Funktionen wie Auto HDR und variable Bildwiederholfrequenz möglich.

Ein neuer Fokus-Modus soll Nutzer*innen zu ablenkungsfreiem Arbeiten verhelfen. Jegliche Benachrichtigungen - auch blinkende Badges in der Taskbar - werden dabei für eine zuvor definierte Zeit stumm geschaltet. Und wer Windows 11 auf einem Tablet oder einem Gerät mit Touch-Bildschirm nutzt, darf sich über neue Gesten freuen, um etwa alle Fenster zu minimieren oder zwischen den Programmen zu wechseln.

Android-Apps in Windows 11 integriert

Mit der Neugestaltung des Microsoft Stores in Windows 11 wurde auch die Integration des Amazon Appstores angekündigt. Die Preview ist auch in Österreich verfügbar. Dadurch wächst die Anzahl der verfügbaren Apps um 20.000 Android-Apps und -Spiele an. Einige Windows-Rechner dürften jedoch zu schwach sein, um alle Apps zum Laufen zu bringen. Microsoft empfiehlt hier mindestens 8 Gigabyte RAM und einen unterstützten Prozessor (Intel Core i3 8. Generation, AMD Ryzen 3000, Snapdragon 8c, oder höher).

Windows-Update soll mehr Sicherheit bringen

Um die Sicherheit der Rechner zu gewährleisten, führt Microsoft “Smart App Control” ein. Das auf KI basierende Tool baut auf das gleiche Fundament wie der Windows Defender und soll die Sicherheit der heruntergeladenen Apps bewerten.