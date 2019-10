US-Marketingprofessor: Tesla wird verschwinden

Über Tesla schreibt Galloway an potenzielle Twitter-Trolle, die ihm vorwerfen könnten, selbst nichts zu leisten und daher nur zu unterrichten: "Spart euch die Kommentare. Ja, er ( Elon Musk, Anm. d. Red.) ist ein Genie, Tesla hat die Welt zum Besseren verändert (das glaube ich). Und ... Tesla ist nicht groß genug, um in einer gut organisierten Industrie mit niedrigen Gewinnspannen mithalten zu können." Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Tesla sein Absatzziel nicht erreichen konnte, woraufhin die Aktie des Unternehmens einknickte.

Vergötterte Milliardäre

Im Mai hatte Galloway in einem Podcast die Vermutung geäußert, dass der Preis für Tesla-Aktien in den nächsten 12 Monaten unter 100 US-Dollar fallen könnte und das Unternehmen dann zum Verkauf freistünde. Vergangenes Jahr hatte er bereits Tesla-CEO Elon Musk, Twitter-Miterfinder Jack Dorsey und Google-Mitgründer Larry Page kritisiert, sie würde sich "wie Kinder benehmen". Der Business-Experte bemängelte die Art und Weise, wie die Milliardäre vergöttert und beweihräuchert würden, sowohl von Medien als auch Fans. Zudem hatte er die Übernahme von Whole Foods durch Amazon vorausgesagt.