Verwirrung um USB-C beim iPhone 11

Dass Apple nach Macbook und iPad Pro künftig auch beim iPhone auf den in die Jahre gekommenen Lightning-Anschluss verzichtet und stattdessen eine USB-C-Schnittstelle verbaut, ist so gut wie sicher. Die brennende Frage für das kommende iPhone 11, das im September erwartet wird, bleibt allerdings, ob es schon in diesem Jahr soweit ist. Mut konnten USB-C-Fetischisten zuletzt durch einen Leak aus der iOS 13 Software schöpfen.

USB-C-Kabel in iOS 13

In der für Entwickler vorgesehenen Beta ist für die Zurücksetzen-Option nämlich ein USB-C-Kabel zu sehen, das mit einem Macbook verbunden werden muss. Auch das früher angezeigte Logo von iTunes fehlt. Da Apple mittlerweile angekündigt hat, dass Funktionen wie das Zurücksetzen und die Synchronisation nicht mehr über iTunes, sondern direkt über den Finder verwaltet werden, ist dies ein Hinweis, dass die Darstellung von Apple bereits bei der neuen iPhone-Generation berücksichtigt wird.