Video: Alle 4 Tesla-Modelle in einem Drag Race

Die Macher des YouTube-Channels Throttle House haben die aktuellen Tesla-Fahrzeuge mit den 2020er-Spezifikationen einem Beschleunigungsrennen unterworfen. Sie wollten wissen, wie das Model S, Model 3, Model X und Model Y dabei abschneiden. Wichtig dabei ist freilich, dass alle Fahrzeuge voll aufgeladen sind – denn fehlt Strom, leidet darunter die Performance.

Das Model S ging beim Beschleunigungsrennen als Gewinner hervor. Sowohl das Model S als auch das Model X hatten Vorteile durch den Ludicrous Mode. Dieser schaltet die volle Leistung des Fahrzeugs frei und ermöglicht es, dass in unter 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt wird.

Beide Fahrzeuge profitierten zudem vom Cheetah Stance Launch Mode. Dabei senkt sich die vordere Federung vor dem Start ab, was ein einen Gepard vor dem Sprint erinnern soll.

Das Model S hob sich deutlich von den anderen 3 Fahrzeugen ab. Platz Zwei machten sich das Model X und Model 3 aus, wobei das Model X gewann. Das Model Y fiel nach hinten ab, lieferte aber eine „gute Performance, wenn man bedenkt, dass es ein elektrisches Familienfahrzeug sein soll“.

Rollender Start

In einer zweiten Runde wurde das Rennen aus einem "rollend" gestartet, also mit nebeneinander fahrenden Autos. So wurden die Beschleunigungsvorteile vom Stand aus eliminiert.

Hier konnte das Model 3 lange mit dem Model S mithalten, wurde aber am Ende doch um eine Nasenlänge vom Model X geschlagen. Sieger wurde wieder das Model S.