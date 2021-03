Video: Hyundai Ioniq 5 erstmals in freier Wildbahn gefilmt

Vor einigen Tagen hat der südkoreanische Autohersteller mit der Präsentation des Ioniq 5 für Aufsehen gesorgt. Das Elektroautos kann mit seinem modernen Design und seiner technischen Ausstattung weitgehend überzeugen.

Nun wurde erstmals ein Ioniq 5 in freier Wildbahn gefilmt. Entdeckt wurde das Elektroauto an einer Ladestation in Südkorea. In dem kurzen Videoclip ist das Exterieur des Fahrzeugs zu sehen.