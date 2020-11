Video: So trickst sich neuer Tesla-Autopilot durch Engstellen

Der Tesla-Fahrer und YouTube-Nutzer Whole Mars Catalog, der die Beta-Version des neuen Full Self Driving (FSD) von Tesla erhielt, hat das Selbstfahr-System bei einem speziellen Trick beobachtet. In einem Video zeigt er, wie sich sein Model 3 durch eine Engstelle auf der Autobahn navigiert.

"Eingezwängt" zwischen einer Wand und einem Lastwagen klappt das Fahrzeug in Sekundenschnelle und nur für einen kurzen Moment automatisch die Seitenspiegel an. Sobald das Model 3 wieder genug Platz hat, werden sie wieder ausgeklappt.