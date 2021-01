Video zeigt Sonys Elektroauto Vision-S in Österreich

Laut Sony haben die Dreharbeiten im Dezember stattgefunden. Zuerst ist das Vision S auf einer privaten Teststrecke zu sehen. Danach fährt es auf einer öffentlichen Straße, in einer malerisch verschneiten Landschaft.

Dass Sony sein Elektroauto in Österreich testet, ist kein Zufall. Schließlich wurde es mit Magna als Partner entwickelt. Magna betreibt auch eine eigene Teststrecke für autonome Fahrzeuge in der Steiermark.

Keine Massenproduktion

Autonomes Fahren ist in dem Video noch nicht zu sehen, obwohl Vision-S laut Sony dafür vorbereitet ist. Dass das Auto jemals in die Massenproduktion geht, ist unwahrscheinlich. Vermutlich ist es als Testvehikel gedacht, damit Sony seine Kamerasensoren für den Einsatz in Fahrzeugen optieren kann. Diese Sensoren sind quasi die Augen eines autonomen Fahrzeugs. Tesla vertraut bei seinem Autopiloten etwa ausschließlich auf optische Kameras und verzichtet auf LIDAR.

Das Sony Vision-S hat 2 Motoren mit jeweils 200 kW verbaut. Das Fahrzeug soll damit eine maximale Geschwindigkeit von 240 km/h erreichen. Von 0 auf 100 km/h soll das Auto in 4,8 Sekunden beschleunigen.